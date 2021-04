1B. Seraing wint zuinig van Deinze en kan morgen zeker zijn van promotiematchen

Belgisch voetbal Beñat San José (Eupen): “De groep is belust op revanche tegen Standard”

8 april Eupen ontvangt morgen Standard in de openingsmatch van de 33ste speeldag. De Panda’s hebben nog een klein waterkansje om zich te plaatsen voor PO II, maar in de Oostkantons zijn ze vooral uit op revanche voor de verloren halve finale in de beker.