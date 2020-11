1B. Leider Union klopt RWDM en doet gouden zaak in klassement

RWDM kwam na die opdoffer beter in de wedstrijd. Via Rocha maakten de bezoekers ook verdiend gelijk. Union werd wakker geschud door de 1-1 en reageerde vrijwel meteen. Vanzeir kopte aanvankelijk nog over, maar enkele minuten later was het dan toch raak. Een heerlijke opbouw eindigde met een dieptepas van Lapoussin voor Nielsen en die legde de 2-1 knap naast Sadin in doel. In het slot werd het nog warm voor de kooi van doelman Moris, maar Union hield stand en doet zo een geweldige zaak in het klassement.