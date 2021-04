1B. Kampioen Union haalt zwaar uit tegen Club NXT

In een wedstrijd waarin niets meer op het spel stond - Union is al langer zege van de titel en promotie naar de hoogste afdeling terwijl de beloften van Club Brugge komend seizoen niet meer in 1B uitkomen - troffen de Brusselaars voor de pauze reeds drie keer raak, met een openingstreffer via Senne Lynen (16.), een owngoal van doelman Nick Shinton en een doelpunt van Jonas Bager. Vlak na de kampwissel dikte de IJslander Aron Sigurdarson verder aan tot 0-4, het Brugse schip was toen op Daknam allang gezonken. De bezoekers haalden de voet echter van het gaspedaal en de 0-4 werd dan ook de eindstand.