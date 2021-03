1A-clubs maken balans op na één jaar corona: zo groot is het inkomstenverlies

Jupiler Pro League Holzhauser bezorgt Waas­land-Beveren een koude douche

6 maart Play-off 2 komt dichterbij, play-off 1 kan nog altijd: een superefficiënt Beerschot (twee kansen, twee goals) pakte op de Freethiel een driepunter die straks van doorslaggevend belang kan zijn in de eindafrekening. Holzhauser, weer hij, bracht de paarsen met een assist en een goal naast OH Leuven tot op een punt van Anderlecht en dompelt Waasland-Beveren onder in diepe degradatiezorgen. Vier wedstrijden voor het einde van de reguliere competitie flikkert de rode lantaarn harder dan ooit op de Freethiel.