18 op 18 voor Antwerp: Union gaat met 4-2 over de knie

In de twaalf officiële wedstrijden die Antwerp tot nu toe afhaspelde, is Mark van Bommel nog nooit als een gek aan het roteren gegaan. Elke match een stuk of twee ‘wisselingen’ – zoals hij het zelf noemt – daar houdt Van Bommel het doorgaans bij. Tegen Union was dat niet anders. Maar het moet gezegd dat Van Bommel wel een bepaalde feeling heeft wie hij op welk moment moet brengen.

Zo kwam tegen Union de kleine Miyoshi in de plaats van de geblesseerde Frey en mocht Ekkelenkamp op het middenveld Nainggolan aflossen in de basis. Na een kwartier mocht Van Bommel zich op de borst slaan. Miyoshi had Nieuwkoop op dat moment al tot een owngoal gedwongen en Ekkelenkamp had de assist afgeleverd voor de 2-0 van diepe spits Janssen.

Vincent Janssen. Nauwelijks een week geleden formuleerden sommige aanwezigen in Antwerps perszaal voor het eerst voorzichtig hun bedenkingen bij de 18-voudige Nederlandse international. Janssen had er op dat moment net een slappe invalbeurt tegen het Turkse Basaksehir opzitten en had ook in de matchen voordien zijn loonbriefje van 2,5 miljoen netto per jaar nog niet kunnen verantwoorden. Maar soms moet je in het voetbal dus wat geduld hebben. Afgelopen zondag scoorde Janssen in Gent zijn eerste voor Antwerp en tegen Union stoomde hij door. Janssens hield op kracht Van der Heyden af en trapte dan overhoeks binnen.

Zo stond Union al vroeg 2-0 achter, terwijl de Brusselaars in de beginfase best wel aardig meededen. Siebe Van Der Heyden lukte na een corner ook nog de aansluitingstreffer, maar in het slot van de eerste helft schoot Union zich een paar keer domweg in de voet. Na een tackle op de achillespees van Yusuf en een VAR-interventie mocht Amani Lazare vroegtijdig gaan douchen. Alhassan Yusuf is trouwens iemand die niet snel het slachtoffer zal zijn van een ‘wisseling’ van Van Bommel. De vinnige Nigeriaan is momenteel het kloppend hart op het middenveld van Antwerp.

In de minuten die volgden op de uitsluiting van Lazare ging het plots razendsnel. Ekkelenkamp stuurde met een heerlijke pass in de draai Vines diep en de in het verleden zo vaak verguisde Amerikaan maakte er 3-1 van. Op slag van rust ging Dante Vanzeir mee verdedigen tot in de eigen zestien, maar in die fase tikte de Unionspits de mee opgerukte Bataille domweg aan. Een penalty was het logische gevolg.

In afwezigheid van Michael Frey klaarde Vincent Janssen zonder problemen de klus. Janssen bleef overigens heel de match wegen op de bezoekende verdediging en was nuttig als aanspeelpunt. Dat Janssen nog een derde treffer zag afgekeurd worden wegens buitenspel, was een detail. De kritiek die er even dreigde te ontstaan, werd alleszins kordaat de kop ingedrukt.

Hoeft het gezegd dat de tweede helft totáál overbodig was? Antwerp trok de handrem enigszins op, terwijl Union niet meer in staat was om veel klaar te maken. De 4-2 van invaller Eckert was weliswaar van knappe makelij, maar wat deed het er nog toe? De late rode kaart voor bezoeker El Azzouzi was ook niet meer dan een detail. Bij Antwerp draaide het enkel nog om uitspelen, de punten tellen en eens rustig naar het klassement kijken. Tussendoor kon Mark van Bommel het zich permitteren om ‘Man van de Match’ Vincent Janssen een applausvervanging te gunnen. En the best is yet to come, toch?

Union buitenshuis kwetsbaarder dan thuis

De oogst van Union buitenshuis staat met één op negen in schril contrast met de drie thuiszeges. Ook in vergelijking met vorig seizoen is Union met nu al twee uitnederlagen en acht tegengoals zijn straffe reputatie buitenshuis kwijt. Toen verloor Sint-Gillis in de hele reguliere competitie amper één match op 17 verplaatsingen en slikte het daarin amper dertien tegengoals.

