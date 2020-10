10 weetjes die u moet onthouden na de eerste tien speeldagen in de Jupiler Pro League

Belgisch voetbalVan de gevaarlijkste ploeg over de meest waardevolle speler tot de opvallende statistieken van de uitploegen. De competitie is tien speeldagen ver: tijd voor een balans.

1) Meeste doelpogingen voor Club, maar Cercle is efficiënter

Van alle 1A-clubs zorgde Club Brugge voor het meeste gevaar met 167 doelpogingen. Liefst 14% was raak, goed voor 23 goals. Negen van die goals vielen uit stilstaande fases: ook in die ranking leidt Club. Beerschot zette wel 17% van zijn 138 pogingen om (24 goals) en is zo samen met Antwerp (17% van 114 pogingen omgezet in 21 goals) en Cercle (17% van 95 pogingen omgezet in 16 goals) nog efficiënter. Tissoudali schoot het meest op doel: 27 keer.

2) OH Leuven heel doeltreffend met weinig balbezit

OHL en Moeskroen hebben in 1A het minste balbezit, gemiddeld 41%. Maar geen groter verschil in hoe ze daarmee omgaan. OHL is zoveel doeltreffender in de omschakeling en puurde daaruit liefst 114 doelpogingen, waaronder 17 goals: een efficiëntie van 15%. Moeskroen lukte uit 41% balbezit slechts 65 doelpogingen en drie goals, en is zo amper 5% efficiënt. Ook de drie meest dominante clubs AA Gent (59% balbezit), Anderlecht (56%) en Club Brugge (55%) hebben een afwijkende doeltreffendheid: Club zet zijn overwicht het best om in resultaat.

3) Holzhauser vaakst beslissend

Holzhauser van Beerschot is de meest waardevolle speler in 1A met een voet in 13 goals (7 goals en 6 assists). Ook piekt hij in efficiëntie: liefst 30% van zijn pogingen is raak. Mercier volgt met 11 beslissende acties (3 goals, 8 assists). Gedeeld derde staan Vanaken (5 goals, 3 assists), Tissoudali (4 goals, 4 assists) en Onuachu (8 goals). Mercier is wel het meest bepalend bij zijn club: hij is betrokken in 65% van alle OHL-goals.

Volledig scherm Holzhauser © Photo News

4) Fan van penalty’s? Ga kijken naar Club Brugge

Wie graag de spanning van een penalty heeft, kijkt best naar Club Brugge. Liefst acht keer viel er al een strafschop in wedstrijden van blauw-zwart: drie keer in hun voordeel, vijf keer in hun nadeel. Alleen Beerschot en Waasland-Beveren kregen dit seizoen al evenveel strafschoppen tegen. Genk mocht het vaakst vanop de stip proberen: 6 keer, waarvan 5 keer raak. Waasland-Beveren en Moeskroen mochten nog geen enkele penalty trappen.

5) Raskin potigste speler, meeste fouten op Mbokani

Bij Genk mocht het vaakst een speler voortijdig douchen: vier keer al. KV Oostende lijkt de meest ‘potige’ tegenstander met 156 fouten en 29 gele kaarten. Raskin van Standard trekt zijn voet niet snel terug: hij beging het meeste overtredingen (27). Hocko, Bataille, Van Damme, Omolo en Gueye pakten elk al vijf keer geel. Mbokani ondergaat dan weer het meeste fouten: 43. AA Gent (11x geel) en Beerschot (13x geel) zijn de fairste ploegen.

6) Buffalo’s best in ‘latje en paaltje trap’

Odjidja zag maandag tegen Genk nog een ultieme poging uiteenspatten op de lat. Alwéér, Dame Fortuna laat Gent toch wat in de steek dit seizoen. Van alle 1A-clubs trof AA Gent het meest het doelkader: acht keer. Yaremchuk nam daarvan de helft voor zijn rekening. Ook Genk (6 keer doelkader) en Club Brugge (5 keer doelkader) kenden een portie pech., Moeskroen en KV Kortrijk raakten paal of lat nog niet.

Volledig scherm © Photo News

7) Koffi in een schiettent

De Moeskroen-doelman is niet bepaald werkloos. Van alle keepers verrichte Hervé Koffi het meeste saves: 40. Met al 14 geincasseerde goals wist hij zo 74% van de pogingen op zijn doel te redden. Hetzelfde percentage haalt Simon Mignolet, al moest hij met 17 saves veel minder werk opknappen. Mignolet hielp zijn ploeg ook drie keer aan een ‘clean sheet’. Alleen Charleroi, KV Kortrijk en KV Oostende doen iets beter: zij hielden vier keer de nul.

8) Méér uit- dan thuiszeges in duels zonder fans

Het ‘thuisvoordeel’ blijkt dit seizoen opvallend minder groot in wedstrijden zonder publiek. Van alle 86 al gespeelde competitiewedstrijden op deze tien speeldagen werden zowat de helft (44) met een deel fans afgewerkt. In die periode won de thuisploeg 22 keer (50%) en de uitploeg 13 keer (30%). In de 42 matchen zonder toeschouwers won het uitteam 18 keer (43%) en de thuisploeg 14 keer: het percentage thuiswinst zakte dus van 50% naar 33%.

9) Kloof van amper twee punten tussen nummer 1 en 6

Spanning troef in de hoogste regionen van 1A. De kloof tussen leider Antwerp en het nummer zes OH Leuven bedraagt amper twee punten. Zo klein was de marge sinds het ontstaan van profvoetbal in België in 1974 nog nooit na tien speeldagen. In 1976 en 1982 bedroeg het verschil (omgezet in het driepuntensysteem) drie punten tussen de koploper en het nummer zes. Dit record houdt wel geen rekening met het inhaalduel van Charleroi.

10) Koploper telt amper 20 punten

Koploper Antwerp telt 20 punten, wat een laagterecord is na tien speeldagen – al kreeg Charleroi door een uitgestelde wedstrijd niet de kans om daar nog over te springen. Ook in het seizoen 1982-1983 (Club Brugge) en het seizoen 1974-1975 (Anderlecht en RWDM) telden de toenmalige leiders slechts 20 punten.

Volledig scherm © BELGA

* Vier wedstrijden werden door corona uitgesteld.

* Statistieken: Gracenote, Pro League, Johan Serkijn