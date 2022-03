10 analisten zien Anderlecht unaniem play-off 1 halen, maar wat met AA Gent en Antwerp?

Jupiler Pro League “Op dit moment sterven er kinderen. Na mijn doelpunt wist ik niet hoe ik me moest voelen”: emotionele Roman Bezus na winning goal tegen Zulte Waregem

AA Gent kon gisteren in het absolute slot de drie punten pakken tegen Zulte Waregem. Bezus kroonde zich tot de matchwinnaar, maar het voetbal is op dit moment bijzaak: “Ik had een t-shirt en een viering voorbereid als ik zou scoren, maar op het moment zelf wist ik even niet wat te doen.” De oorlog in zijn vaderland laat duidelijk een diepe indruk na op de Oekraïner. De hele AA Gent familie probeert hem toch doorheen de extreem moeilijke periode te loodsen. “De steun van fans en ploegmaten doen me echt deugd. Ik ben dankbaar voor alle steun.”

7 maart