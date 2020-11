10-0 in vrouwenvoetbal: wie heeft daar wat aan? “Super League zal groeien”

Belgisch voetbalHoe serieus moeten we de Super League in het vrouwenvoetbal nemen? Anderlecht won net nog met 10-0 van Genk... Toch heerst er binnen het wereldje optimisme: “De uitbreiding wordt een succes.”

Scheidsrechters in de Super League hebben niet genoeg aan een klein notitieboekje dat in hun borstzak past. Speeldag na speeldag zijn er monsterscores. Afgelopen weekend nog klopte Anderlecht Genk met 10-0, waardoor het doelpuntensaldo van de ongeslagen leider 42-2 bedraagt na amper zes matchen. Is zo weinig spankracht wel een gezonde evolutie?

“Sta me toe dit allemaal te kaderen”, aldus bondscoach Ives Serneels. “Vooreerst moeten we ons gelukkig prijzen dat we een topteam als Anderlecht hebben. Daarnaast zitten we nu voor het eerst met tien teams in de Super League. De voorbije jaren was er een competitiereglement waarbij acht ploegen zich konden inschrijven, maar dat lukte niet. Wel, dan juich ik toe dat het er nu tien zijn. En is het de bluts met de buil pakken.”

Strengere licentievoorwaarden?

Concreet zijn nieuwkomers als Woluwe of Aalst nog niet aangepast aan de professionele normen die er bij RSCA, Club Brugge, AA Gent of Standard wel zijn, met zware nederlagen tot gevolg. “Ik denk dat strengere licentievoorwaarden een oplossing kunnen zijn”, zegt ex-international en voormalig manager van de BeNe League Ingrid Vanherle (nu bij Standard werkzaam). “Er moet meer controle komen. Wordt er wel voldoende getraind? Hebben de coaches de nodige diploma’s? Maar ook al moeten bepaalde clubs stappen zetten, dan nog wordt de uitbreiding naar tien teams een succes. Het riskeerde anders monotoon en saai te worden.”

Ook Serneels redeneert zo: “Die extra affiches zijn leuker voor de speelsters, al worden ze niet elke week getriggerd. Ach, dat komt wel. Binnen een jaar of drie kan onze wereld er anders uitzien. Als iedereen bereid is door te bijten, gaat de Super League groeien, net als de poel aan speelsters. We merken nu al dat we bij de nationale jeugd meer keuze hebben.”

Vraag is hoe plezant het is voor de speelsters zelf. De ene wint keer op keer met sprekend gemak, de andere ligt zo onder dat ze niet over de middellijn geraakt. Wullaert, die tegen Genk zes keer scoorde en vanavond met Anderlecht de topper tegen Gent afwerkt, maakt er geen drama van. “Voor onze doelvrouw is het wat eenzaam, maar de aanvalsters amuseren zich wel. En bij de Flames bewijzen we dat onze kwaliteiten allerminst kwijt zijn.”

Volledig scherm Tessa Wullaert. © BELGA