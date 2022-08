Sanofi zet onderzoek naar kankermedicijn stop

Sanofi heeft het al geruime tijd moeilijk, want ook tijdens de coronapandemie slaagde het er niet in om snel een vaccin tegen COVID-19 te ontwikkelen. Nu komt er dus een nieuwe tegenslag, want het bedrijf kondigt aan zijn klinische studie naar amcenestrant, een orale hormonale therapie tegen borstkanker, stop te zetten. De resultaten van de studie vielen tegen en dus wordt de stekker eruit getrokken.