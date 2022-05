Historische verliesreeks dreigt voor Dow-Jonesindex

“82% van beleggers vindt het bezit van een eigen woning belangrijk”: deze zaken moet je weten als je een huis of apparte­ment wil kopen

Voor meer dan acht mensen op de tien is een eigen woning heel belangrijk, zo blijkt uit de maandelijkse peiling van ING bij de Belgische beleggers. Wie een woning wil kopen, heeft het ongetwijfeld al gemerkt: het blijft nog dringen met tientallen andere geïnteresseerden op een kijkdag. Maar welke vragen moet je jezelf stellen voor je een bod uitbrengt? Is een huis altijd een goede investering? En maak je als jongere of alleenstaande wel kans op een eigen stekje? “Kandidaat-kopers staan er vandaag niet per se slechter voor dan dertig jaar geleden”, nuanceert notarieel expert Bart van Opstal.

13 mei