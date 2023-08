Al voor ruim 19,55 miljard euro ingeschreven op de staatsbon

Er werd al voor 19.553.949.000 euro ingeschreven op de nieuwe staatsbon van één jaar die door de Belgische overheid uitgegeven wordt. Dat meldt het Agentschap van de Schuld donderdagmiddag. Het Agentschap merkt nog geen vertraging in het ritme van de inschrijvingen. Vandaag is de laatste dag om rechtstreeks in te schrijven.

Via de financiële instellingen werd op vijf dagen meer dan 11,12 miljard euro opgehaald. Rechtstreeks, via de Grootboeken, was donderdagmiddag al voor ruim 8,43 miljard euro ingeschreven. Voor de Grootboeken werd de kaap van de 250.000 inschrijvingen overschreden. Het gemiddeld bedrag per inschrijving ligt op ruim 33.000 euro.

Het Agentschap benadrukt wel dat dat bedrag nog niet verworven is en dat er mogelijk inschrijvingen via de Grootboeken niet gehonoreerd zullen worden. Het Agentschap van de Schuld heeft donderdagmiddag voor in totaal ruim 5,62 miljard euro op zijn rekening ontvangen.

Vandaag/donderdag is de laatste dag om via de Grootboeken in te schrijven op de staatsbon. Dat kan nog tot middernacht. Betalingen moeten ten laatste morgen/vrijdag op de rekening van het Agentschap staan. Bedragen die pas later op de rekening ontvangen worden, zullen teruggestort worden.

De staatsbon brengt dankzij een verlaagde roerende voorheffing 2,81 procent netto op.

