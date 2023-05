Van Peteghem over fiscale hervorming: “1 januari moet er meer op de rekening staan van werkende mensen”

Bedrijfswereld in de remmen over fiscale hervorming

“Buiten de partijgrenzen treden”

Het plan dat op tafel ligt veroorzaakte al heel wat tumult, niet enkel binnen de oppositie maar ook bij de Vivaldi-regering. Zo ziet minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) al zeker één groot struikelblok : de belastingverlaging voor werklozen en leefloners. “Dat is hoogst problematisch”, reageerde hij eerder bij VTM NIEUWS. “Vandaag zijn er situaties waarbij werklozen op het einde van de maand netto meer overhouden dan mensen die ‘s morgens vroeg opstaan en gaan werken. Voor ons is dat een duidelijke rode lijn.”

KIJK. Ook de coalitiepartners van CD&V lijken stokken in de wielen te steken: hoe wil Van Peteghem deze mensen over de brug krijgen?

De CD&V-minister wil dat er uiterlijk tegen de zomer een akkoord is. “Op 1 januari 2024 moet er netto meer op de rekening staan van de mensen die werken.” Met zijn plan wil hij eveneens de fiscale nadelen voor alleenstaanden wegwerken. Het voorstel “zorgt voor meer neutraliteit”, zei hij daar nog over.

Btw-verhoging winkelkar

En dan is er nog het struikelblok van de verhoging van de btw op voedselproducten, zoals brood, zuivel en vlees. Die zou 9 procent bedragen. Daar zijn voornamelijk de socialisten niet over te spreken. Vooruit-voorzitter Conner Rousseau maakte enkele weken terug al duidelijk bij VTM NIEUWS dat een verhoging van belastingen op consumptie voor zijn partij niet door de beugel kan. “De impact is minimaal”, verzekert Van Peteghem. “Op een winkelkar van 120 euro is dat 1 euro verschil.” Met het plan wil hij de lasten op arbeid verschuiven naar de lasten op vermogen en consumptie “om meer mensen aan het werk te krijgen”. “We zijn wereldkampioen in het belasten van arbeid”, aldus de minister. Daar moet deze fiscale hervorming verandering in brengen.