Nog 40.000 tot 50.000 Belgen moeten online belastingaangifte indienen

Meer dan 2,8 miljoen belastingplichtigen dienden vorig jaar zelf hun aangifte in via Tax-on-web. De afgelopen dagen waren dat er dagelijks zowat 60.000 tot 80.000, aldus Francis Adyns, woordvoerder van de FOD Financiën. De deadline voor de aangifte verstrijkt namelijk vrijdagnacht. “Wie een minuut na middernacht indient, staat geregistreerd als ‘te laat’. Dat kan gevolgen hebben”, waarschuwt Adyns.

Is het nu ‘tot’ of ‘op’ 15 juli: mag jouw belastingaangifte vandaag nog ingediend worden?

Hoe die gevolgen er precies uitzien, wordt “geval per geval” bekeken. Maar wie de aangifte te laat indient, kan rekenen op boetes van 50 tot 1.250 euro en een eventuele belastingverhoging van 10 tot 200 procent op het niet-aangegeven inkomen. In 2021 dienden bijna 325.000 mensen hun online of papieren belastingaangifte te laat in.

Tax-on-web ondervindt momenteel geen technische problemen, laat Adyns nog weten. Voor wie de aangifte via een accountant of belastingadviseur indient, ligt de deadline op 30 september. Dat is een maand vroeger dan voorgaande jaren. Nieuw sinds dit jaar is dat belastingplichtigen die de aangifte voor 31 augustus indienen, pas later moeten betalen of net vroeger een terugbetaling kunnen krijgen.