Bedrijfswagen zwaarder belast door snelle vergroening

Fouten in vooraf ingevulde belasting­aan­gif­te dreigen gepensio­neerd echtpaar bijna 4.000 euro te kosten: fiscalist vertelt wat je zéker moet controle­ren

Een Voorstel van Vereenvoudigde Aangifte (VVA) wordt steeds populairder, en 4 op de 10 Belgen maakt er al gebruik van. Logisch, want op zich is zo’n vooraf ingevuld formulier erg makkelijk en je gaat er allicht van uit dat de fiscus wel over de juiste gegevens beschikt. Maar fiscaaltechnisch docent Koenraad Tranchet waarschuwt om zo’n VVA niet zomaar te aanvaarden en alles eerst goed te controleren. “Elk jaar opnieuw ontdekken we meerdere fouten, die de belastingplichten een pak geld kunnen kosten.”

8 juni