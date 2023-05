Zitdag invullen belastingen op maandag 5 juni

GETEST. Hoe lekker is het eten in UZ Leuven? “Onze videe is niet te versmaden. Zo men zegt”

De belangrijkste taak van een ziekenhuis blijft kwaliteitsvolle zorg verlenen en dat doet het UZ Leuven. Volgens een wereldranking van het Amerikaanse Newsweek hoort ‘Gasthuisberg’ thuis op plaats 45. Maar hoe scoort de keuken, waar dagelijks toch voor duizenden mensen in de potten geroerd wordt? “We gaan voor gezond, maar wie net slecht nieuws kreeg, kan net even meer hebben aan een Snickers.” Wij schoven alvast even aan.