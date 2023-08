Zestiger die betrapt werd met kinderporno krijgt opschorting

Christel vertelt op trein over het verlies van haar zus, en dan geeft onbekende reiziger haar plots een kaartje: “Wat er op stond, raakte me diep”

“Graag had ik contact opgenomen met de jongen die dit kaartje aan mij gaf in de trein Brussel/Diest op 16 juni rond 13 uur“, zo begon de post van Christel uit Heusden-Zolder op Facebook. Die jongen hoorde Christel aan de telefoon vertellen over het plotse overlijden van haar zus, waarop hij haar een kaartje met een bijzondere spreuk gaf. Hij reageerde intussen op Christels oproep, en doet bij ons zijn verhaal. “Niet zo lang geleden zat ik in dezelfde situatie, dus ik vond dat ik iets moest doen.”