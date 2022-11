Wouter Van Houdt (24) stelt trots eerste - volledig in eigen beheer - debuutalbum voor: “Muziek mag meer zijn dan enkel geluid”

BekkevoortNa verschillende singles lost Wouter Van Houdt (24) uit Bekkevoort volledig in eigen beheer zijn eerste debuutalbum: ‘Sunflower Experiment’. Wouter is 2de jaars sound engineer aan PXL Music, muzikant bij verscheidene projecten en winnaar coverwedstrijd Rob Scallon en Mary Spender in 2018. “Met dit album breng ik meer dan enkel liedjes. Ik wil een ervaring creëren waarbij de luisteraar zelf ook een rol te spelen heeft.”

“Dit album brengt een mysterie, waarbij het aan de luisteraar is om dat raadsel op te lossen”, vertelt Wouter. Day Brake is het soloproject van Wouter Van Houdt, een multi-instrumentale producer uit Bekkevoort met oog voor psychedelica, experiment en rockmuziek. Onder deze naam brengt hij volledig in eigen beheer muziek uit: van songwriting tot productie, opnames, mixing, masterig, artwork en management. Nadat hij zo in 2018 de coverwedstrijd van populaire muziek-YouTubers Rob Scallon en Mary Spender won, bracht hij reeds meerdere singles uit die met bescheiden internet-aandacht beloond werden. Deze werden gevolgd door twee EP’s en enkele muziekvideo’s, waarvan hij de laatste volledig zelf animeerde. Sinds vorig jaar zette hij zijn zinnen op een groter project: een debuutalbum.

Sunflower Experiment

‘Sunflower Experiment’ is niet gewoon een verzameling van liedjes: het is een conceptalbum waarbij elk nummer verbonden is met de andere liedjes. De plaat vertelt het verhaal van vijf mensen die onvrijwillig samengebracht zijn in een gezellige tuin, als onderdeel van een sociaal experiment. Onder toezicht van de wet krijgen zij het lekkerste eten, de duurste wijn en de beste muziek voorgeschoteld. Dit in de hoop dat de vijf personages wat losser worden en de waarheid eindelijk naar boven drijft. Eén van hen blijkt namelijk een dief te zijn die de lokale orde verstoort. Het experiment slaat toe als een warm mes op boter en elk karakter brengt om de beurt zijn eigen verhaal – of bekentenis.

Volledig scherm De coverfoto. © rv

“Ik zie ‘Sunflower Experiment’ niet als een muziekalbum maar als een verhaal. Elk van de vijf fictieve personages heeft een gedetailleerd uiterlijk, een unieke persoonlijkheid en eigen motivaties. Hierbij komt natuurlijk ook een unieke stem: elk karakter is ingezongen door een andere zanger of zangeres, waarvan een heleboel mijn getalenteerde medestudenten zijn aan PXL Music in Hasselt”, vertelt Wouter. “De fictieve personages kennen elkaar ook en hebben een gedeelde geschiedenis, waardoor er tijdens de plaat verschillende dingen aan het licht komen. De luisteraar zal zelf de puzzelstukjes bij elkaar moeten leggen om het mysterie van de dief op te lossen. Er wordt wel wat hulp geboden door een vertelstem die de personages introduceert en de nummers aan elkaar rijgt.”

Afwisseling

Qua genre beperkt Day Brake zich niet: hij combineert psychedelische rock met alternative pop, jazz, elektronica en een tikkeltje avant-garde. Invloeden haalt hij van onder andere Pink Floyd, Mac DeMarco en BADBADNOTGOOD. “Ik geniet zelf van veel soorten muziek en vind het een beetje stom als alle nummers op een plaat hetzelfde klinken”, zegt hij. “Een afwisseling van genres zorgt voor verfrissing en aangezien de karakters uniek zijn, mogen de nummers dat ook zijn. Zolang alles nog samen hoort, mee vertelt aan hetzelfde verhaal en een meerwaarde biedt aan de sfeer van de plaat, moet alles kunnen vind ik”, aldus Wouter.

“Al bij al is dit album uitgegroeid tot een trotse samenwerking van knappe muzikanten en heb ik er persoonlijk mijn bloed, zweet, tranen en liefde in gegoten om volledig in eigen beheer een professioneel debuut af te leveren – zonder de hulp van grote labels maar mét de hulp van gepassioneerd, jong talent uit de sector. Zonder hun had ik dit zeker niet kunnen bereiken”, sluit Wouter af.

Day Brake’s ‘Sunflower Experiment’ is vanaf 22 november 2022 te beluisteren op alle streaming platforms. Meer info vind je op https://linktr.ee/daybrake

