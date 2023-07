WEER. In Bekkevoort bewolkt weer vanochtend

Burgemees­ter hekelt verkeerde info van oppositie over trajectcon­tro­le Zichem: “Helemaal niet zeker dat die er komt”

Pieter Boudry stelde tijdens de gemeenteraad een mondelinge vraag over de mogelijke komst van een trajectcontrole in Zichem. Burgemeester Manu Claes, verantwoordelijke voor verkeersveiligheid, diende de man van antwoord. Want blijkbaar was de info die Boudry verspreidde, niet helemaal correct.