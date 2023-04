WEER. In Bekkevoort bewolking vanochtend

Van Ideaal Wonen in Leuven tot para voor één dag in het Pegasus Museum in Diest: vijf weekend­tips in Leuven en het Hageland

Nog geen plannen dit weekend? We helpen je graag verder met vijf leuke tips voor 1 en 2 april in Leuven en in het Hageland. Want thuisblijven, dat kan je doorheen de week ook, toch?