WEER. Bewolking in Bekkevoort vanochtend

Stroom­schok­ken en stokslagen: activisten maken beelden van zwaar mishandel­de kalfjes in Merksplas en Tielt-Win­ge

Beelden van dierenrechtenactivisten Ongehoord bij veebedrijven in Merksplas en Tielt-Winge tonen hoe kalveren worden geschopt, geslagen, bij de staart en oren getrokken en bewerkt met verboden elektrische prikkelaars. Het is nog niet duidelijk of er een gerechtelijk onderzoek zal opgestart worden.