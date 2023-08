Voorwaarden voor zestiger die betrapt werd met kinderporno

Gemeente bespaart 175.000 euro door meerdere wegenwer­ken als één groot pakket te bundelen in aanbeste­ding

Op de gemeenteraad van maart werd de aanbesteding opgestart voor de vernieuwing van de asfaltering van het wegdek in de Stationsstraat (Kapellen), de Kromstraat (Glabbeek), Moutsbornstraat (Bunsbeek), de Schaffelbergstraat (Bunsbeek) en de wegen van het gemeentelijk domein de Vaint (Glabbeek). In totaal gaat het over een aanzienlijk groot pakket wegenwerken dat meer dan 14.000 m² wegen omvat en geraamd werd op 450.000 euro.