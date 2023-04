Voetganger na cafébezoek aangereden

RESTOTIP. Café Sport: traag gegaard buikspek op restaurant­ni­veau

Het gebeurt niet zo vaak dat een gerecht letterlijk én figuurlijk over de tongen gaat in een stad. Voor het traag gegaard buikspek dat chef Michael van Rillaer sinds kort serveert in café Sport op het Martelarenplein is dat wel het geval en dat is meer dan reden genoeg om eens te gaan proeven van zijn nieuwste culinaire creatie.