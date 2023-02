Verschillende bestuurders geverbaliseerd tijdens controleactie

In totaal werden 1.484 voertuigen gecontroleerd door middel van het gebruik van de mobiele ANPR-installatie. Exact 121 bestuurders legden een negatieve ademtest af. Vier bestuurders werden betrapt tijdens het gebruik van een gsm-toestel achter het stuur en een iemand negeerde een oranje licht. Een persoon werd geverbaliseerd wegens fout parkeren en een andere, omdat hij zijn lading niet veilig had verzekerd. Er werden ook nog boetes uitgeschreven voor een passagier, die verkeerd had plaatsgenomen in het voertuig en omdat de schouwing van een wagen was verlopen. Eén bestuurder kreeg een proces-verbaal wegens onaangepast rijgedrag. Hij mag zich later voor de politierechtbank gaan verantwoorden.