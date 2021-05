Twee rijstroken volledig versperd door ongeval op E314: zes kilometer file richting Lummen

Testelt Geen as­best-ge­vaar na brand in voormalige schoenfa­briek

2 mei In de leegstaande gebouwen van de voormalige schoenfabriek Geyskens in de Pastoriestraat in Testelt (Scherpenheuvel-Zichem) is zaterdagnamiddag rond 16 uur een brand uitgebroken. De brand veroorzaakte een grote rookontwikkeling en de buurt vreesde voor een asbestverontreiniging. Gelukkig is dat laatste niet het geval. Een twintigtal leden van de brandweerpost konden het vuur onder controle houden en bussen. “Mogelijk hebben resterende partijen rubber en leder die nog in de kelder van het gebouw lagen, vuur gevat”, zegt burgemeester Manu Claes. “Voor alle duidelijkheid, er is geen asbest vrijgekomen omdat het geen uitslaande brand is en de brandweerlui het konden blussen voor enige vlammen het dak konden bereiken.”