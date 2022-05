Tielt-Winge, Kortenaken, Bekkevoort en Geetbets onderzoeken mogelijke fusie

TIENEN/LEUVEN Walter ‘Pico’ Michiels tweede dag op rij voor rechter: zes maanden cel na bijtinci­dent met rottweiler Boy

Voor de tweede dag op rij moest voormalig ‘F.C. De Kampioenen’-acteur Walter ‘Pico’ Michiels (58) zich aanmelden in de rechtbank. Vandaag werd hij veroordeeld tot zes maanden cel voor een bijtincident met een rottweiler in Tienen. Michiels had het beest niet onder controle en het beest viel vervolgens een vrouw aan op een zebrapad aan de Diestsesteenweg. Het slachtoffer moest gehecht worden in het ziekenhuis. De voormalige acteur is amper twee weken op vrije voeten.

