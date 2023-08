Proef de passie in je glas tijdens het weekend van 2 en 3 september

Sprankelend Hageland! Dat is : Je in Zuid-Frankrijk wanen tussen de wijnranken. Proeven van lokale top-wijnen en jawel, feest! Je kan de passie in je glas proeven tijdens het eerste weekend van september. Ontdek je eigen streek op een gezellige en aangename manier én met een zuiderse flair!