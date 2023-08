Bos+ komt naar Tielt-Win­ge met openlucht­ci­ne­ma in de natuur

Op 25 augustus kan je aan de Roeselbergkapel in openlucht naar de film gaan kijken. Bos+, de organisatie voor bosbehoud, beter en meer bos, trekt door heel Vlaanderen met ‘Film in het Bos’. In Tielt-Winge geniet jong en oud vrijdag mee van de film ‘Sing 2’. De pop-up openluchtcinema is volledig gratis.