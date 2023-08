Wordt 't Jongens­school opnieuw een volwaardi­ge school? Oppositie oppert al protest voor plannen officieel kenbaar zijn gemaakt

Het lokaal bestuur stoomt plannen klaar om de oude gemeentelijke loods in de Heuvelstraat op dezelfde plaats te vervangen door een nieuwbouw, inbegrepen het jeugdhuis. Op dat ogenblik zal zij de loods achter ‘t Jongensschool verlaten. Het middelbaar onderwijs vestigde zich enkele jaren geleden in het voormalige sociaal huis in de deelgemeente Sint-Joris-Winge, maar barst intussen uit de voegen en wenst uit te breiden. De ganse site van ‘t Jongensschool leent zich daartoe indien de gemeenteraad groen licht zou geven en De Met de benodigde subsidies kan vast krijgen. Niets hiervan is reeds beslist en de gemeenteraad moet hier zich nog over buigen. Toch doen de plannen al heel wat stof opwaaien.