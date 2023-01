Prijzen voor huizen blijven stijgen in Bekkevoort

Glabbeek Ook Sint-Antonius­vie­ring in Wever erkend als immateri­eel erfgoed

De Sint-Antoniusvieringen behoren voortaan tot het immaterieel erfgoed in Vlaanderen. Dat heeft het Vlaams Departement Cultuur bekendgemaakt. De volksfeesten ter ere van Sint Antonius, de patroonheilige van de varkens, varkenshoeders en slagers staat sinds vandaag op de Inventaris Vlaanderen van het Immaterieel Cultureel Erfgoed. In Wever - en bij uitbreiding zelfs heel Glabbeek - is men tevreden met de erkenning.

17 januari