Onderzoek naar wantoestanden bij fruitbedrijf Van der Velpen in Bekkevoort: “Moderne slavernij”

Tienen Gemeente­raads­le­den niet welkom op personeels­feest : “Schepenen zijn blijkbaar de elite”

Afgelopen weekend was er het grote personeelsfeest van de stad Tienen. Hoewel, ietsje minder groot blijkbaar, want de gemeenteraadsleden kregen zelfs geen uitnodiging hiervoor in de bus. “Sinds wanneer is een schepen meer dan een gemeenteraadslid ? Horen wij als raadslid niet meer bij de stad ? Ongelooflijk. Waar gaat dit naartoe!?” reageert onafhankelijk gemeenteraadslid Daniël Vanluyten.

16 september