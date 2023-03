Neerslag en bewolking in Bekkevoort vanochtend

Maand van de markt gelanceerd in Vlaams-Bra­bant: “We willen de aantrek­kings­kracht van de markt verhogen”

Van 1 tot en met 30 april organiseren de 5 Vlaamse provincies de Maand van de Markt. Deze campagne zet in op het aantrekkelijker maken van de markt in een levendige handelskern. In Vlaams-Brabant doen 33 gemeenten mee.