Militairen houden volgende week oefeningen in Bekkevoort

Tienen Bloesemdag in Vissenaken

In het voorjaar is het Hageland op zijn mooist. Kom het zelf ontdekken tijdens ‘B(l)oeiend Hageland’, een organisatie van Toerisme Vlaams-Brabant i.s.m. de Hagelandse gemeenten en steden. In Tienen is iedereen welkom op zondag 3 april op het bloesemterras en kan je van april tot eind mei genieten van de bewegwijzerde bloesemwandeling en video-installatie.

24 maart