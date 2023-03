Met paard en koets doorheen het Hageland op Paasmaandag

Wie vooraf wil inschrijven. Mag dat zeker en vast doen. Het is niet verplicht, maar is wel handig! Dit kan je doen via Berkesmenteam@gmail.com of 0478 95 50 13. Per deelnemende koets betaal je € 8,00, per bereden paard betaal je 5,00 euro. Voor het ritje op de huifkar betaal je 8,00 euro per persoon. Er is zowel voor deelnemers aan de koetsentocht, als voor kijklustigen, gelegenheid om te verpozen in de gezellige feesttent. Deze is open vanaf 8.00 uur en sluit pas als de laatste gast naar huis is. U kan tijdens een gezellige babbel genieten van een natje en een droogje aan democratische prijzen. Om de honger te stillen worden er verschillende soorten croques (met groenten) geserveerd. Kom dus zeker eens een kijkje nemen... het zal een leuke gezinsuitstap te worden voor de hele familie!