Meer waterberging voor wachtbekken in Bekkevoort dankzij herinrichting.

Hageland Tweede editie Hagelandse 101 start opnieuw met 1201 deelnemers: “Pastoor Luc Van Hilst zal ook dit jaar 1201 kaarsjes branden”

Goed nieuws voor alle wandelaars want de Hagelandse 101 is terug. Voor de tweede editie hebben de organisatoren Jo Langela en Tony Coussens enkele kleine veranderingen doorgevoerd. Wat blijft? De pittige wandeltocht van 101 kilometer met 750 hoogtemeters, af te leggen in maximaal 24 uur. Op 2 en 3 september worden de wandelschoenen aangetrokken en kan de tocht beginnen. Inschrijven kan nog tot 1 augustus.

19 juli