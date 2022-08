Lokaal bestuur organiseert ook dit schooljaar weer schoolsportdagen

Sportdagen op maat

3 en 4 oktober is er de survival run in Zoutleeuw voor de derde graad van de lagere scholen. Op 21 november is het de kleutersportdag in sporthal De Vruen in Waanrode; daags nadien op 22 november is het de schoolsportdag voor de lagere scholen (tot de 2de graad) in sporthal De Vruen in Waanrode.