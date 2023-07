Lokaal bestuur blijft openbare verlichting door ledverlichting vervangen

20 leerlingen mogen achter­stand wegwerken in zomer­school

Meer dan 16.000 leerlingen kunnen in juli en augustus terecht in een van de zomerscholen die georganiseerd worden in 206 Vlaamse gemeenten en in Brussel. Nooit eerder lag het aantal plaatsen op zomerscholen hoger. Door positieve ervaringen tijdens vorige jaren en door het extra inzetten op de bekendmaking ervan door de overheid breiden scholen en lokale besturen hun initiatieven uit en komen er ook nieuwe zomerscholen bij. Zo ook in Diest waar twintig leerlingen terecht kunnen in de zomerschool van GBS De Buitenkans.