Koetsen- en ruitertocht op 18 september in Bekkevoort

Tienen Eddy bedankt held die hem uit vijver haalde en succesvol reanimeer­de: “In de hemel wilden ze me nog niet”

“Dat ik hier nog ben, heb ik enkel aan André te danken.” Een week geleden viel Eddy Pira 52) uit Tienen in het Vianderdomein in Tienen in een visvijver en ging kopje onder. Omstaanders sloegen alarm en André Gysens (67) dook zonder aarzelen in het water op zoek naar de drenkeling, die al twee meter diep op de bodem lag.

9 september