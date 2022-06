Kippenboerderij van de familie Prinsen in Bekkevoort voorziet groene stroom voor maar liefst 70 gezinnen: “We zijn helemaal uitverkocht”

BekkevoortHet familiebedrijf en kippenboerderij JOMI in Bekkevoort draait volledig op groene energie dankzij de zonnepanelen op het dak van de stallen. Maar die zonnepanelen produceren meer dan wat het bedrijf nodig heeft. De overtollige groene energie is rechtstreeks beschikbaar voor 70 lokale gezinnen via energieplatform Bolt. Met succes: de groene ‘streekstroom’ is nu uitverkocht.

Het familiebedrijf van de familie Prinsen bestaat intussen 26 jaar. Vader Ludo en moeder Agnes besloten in 1996 een kippenboerderij op te starten en ondertussen maken ook John en Mike deel uit van het bedrijf. Dat zie je ook aan de naam: JO van John en MI van Mike: JOMI. Alles staat er in het teken van bio én duurzaamheid.

Een bio-ei, wat maakt het verschil?

“50% van onze totale productie is biologisch: onze kippen eten enkel Europees geteeld plantaardig eten, dat geen pesticiden bevat. Daarnaast hebben ze veel meer ruimte in de stal én kunnen ze dagelijks naar buiten. We zijn dus bezig met duurzaamheid. Zo plaatsten we een tiental jaar geleden ook zonnepanelen op het dak van onze stallen. De helft van onze opgewekte energie kunnen we zelf gebruiken en met de rest kunnen we zo’n 70 gezinnen van stroom voorzien”, zegt John Prinsen. “En de stroom die we van het net afnemen, komt nu ook via Bolt. Dus onze eieren zijn energieneutraal.”

Volledig scherm Pieterjan Verhaeghen, CEO en medeoprichter van Bolt. © rv

“Iedereen zou moeten kiezen voor groene energie, dus vind ik het helemaal logisch dat we dat als bedrijf ook doen. Het is gewoon het juiste, niet alleen voor ons, maar ook voor onze kinderen, de toekomstige generatie”, gaat John verder. Naast groene energie, zijn ze bij JOMI ook fan van het idee om lokaal opgewekte stroom in België te houden. “Dat was voor ons de doorslag om met Bolt in zee te gaan.”

Groene streekstroom

Dankzij Bolt kunnen consumenten zelf kiezen bij welke lokale opwekker ze groene energie kopen. “Belgen willen groene energie, en wij maken dat mogelijk door een connectie tussen echte mensen. Via Bolt kan je op de kaart van België kijken wie streekstroom aanbiedt in jouw buurt. Hier in Bekkevoort kom je bij John en Mike terecht. We hopen dat hij andere ondernemers inspireert om mee hun schouders te zetten onder de vergroening van België. Het is onze ambitie om op termijn drie energie-opwekkers te hebben in elke gemeente. Zo kan iedereen gewoon om de hoek stroom kopen”, legt Pieterjan Verhaeghen van Bolt uit.

Volledig scherm Mike en John Prinsen. © Illias Teirlinck

Weg met sjoemelstroom

Bolt is sinds augustus 2019 actief in Vlaanderen en sinds juli 2020 in Wallonië. Vandaag verkopen meer dan 160 lokale energie-opwekkers hun zonne-, wind-, water- of bio-energie via Bolt aan meer dan 20.000 consumenten die heel bewust voor groene streekstroom kiezen. “70 % van de zogezegd groene elektriciteitscontracten in Vlaanderen helpt de vergroening van België niet vooruit: het is sjoemelstroom gefabriceerd door buitenlandse garanties van oorsprong. De wereld na corona zal er sowieso anders uit zien, en hopelijk ook groener. Door bij lokale opwekkers te kopen, help je ons land de broodnodige klimaattransitie maken”, aldus Verhaeghen.

