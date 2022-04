K9 Underdogs organiseert wedstrijd voor dienst- en verdedigingshonden op 30 april

Bekkevoort Veiligere schoolomge­ving Wersbeek door slim parkeerver­bod op schoolda­gen

Het lokaal bestuur Bekkevoort zet volop in op verkeersveilige schoolomgevingen. Via een slim parkeerverbod op schooldagen in de schoolomgeving in Wersbeek creëert het lokaal bestuur parkeervrije fietssuggestiestroken zodat de kinderen veilig naar school en terug naar huis kunnen fietsen.

12 april