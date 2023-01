Inbrekers laten oog vallen op twee woningen maar raken nergens binnen

Het glas van een schuifraam en een deur achteraan de woning werd stukgeslagen, maar de daders zijn uiteindelijk niet binnengeraakt in de woning. Later op de dag, omstreeks 16.00 uur, stelt de bewoner van een woning in de Kwadestraat in Assent vast dat dieven hadden getracht in te breken in zijn woning. Er werd braak gepleegd aan een houten deur aan de achterzijde van de woning, doch de daders konden er niet in slagen zich toegang te verschaffen tot het pand. De interventieploeg van de politiezone Hageland kwam telkens ter plaatse en deed de nodige vaststellingen.