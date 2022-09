Herstellingswerken Provinciebaan op 17 september

Kortenaken Acht bestuur­ders op gsm gebruik betrapt

Op de Tiensesteenweg in Kortenaken werd een bestuurder betrapt die zeer geconcentreerd met zijn gsm toestel in de weer was terwijl hij achter het stuur van zijn vrachtwagen zat. De patrouille die de vaststellingen deed en uit de tegenovergestelde richting kwam, moest zelfs uitwijken om een frontale aanrijding te vermijden daar de vrachtwagen door de activiteiten van de chauffeur van het rijvak was afgeweken.

12 september