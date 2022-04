Heropbouw Driesstraat opgestart

In de Driesstraat in Bekkevoort is Aquafin een gescheiden rioleringsstelsel aan het aanleggen. Het afvalwater wordt opgevangen in een aparte buis waar het uiteindelijk gezuiverd zal worden in het waterzuiveringsstation van Tielt-Winge. Het kostbare regenwater wordt maximaal geïnfiltreerd in de ondergrond via een infiltratieriool, alvorens het gebufferd wordt afgevoerd. De wegenis zou na de werken aangelegd worden in asfalt.