Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Bekkevoort vandaag

Gemeente bereikt akkoord met de Watergroep over vernieu­wing drinkwater­lei­din­gen in asbest

Van de 92,17 kilometer aan drinkwaterleidingen die in de grond zitten in Glabbeek, bestaat maar liefst 82 procent uit asbest. Een zeer hoog cijfer, want in Vlaanderen ligt het gemiddelde op 25 procent. Daar gaat het gemeentebestuur iets aan doen: zij verplichten De Watergroep om bij toekomstige wegenwerken de versleten exemplaren te vervangen door nieuwe leidingen.