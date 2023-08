Behaag je tuin

Onze gemeente neemt opnieuw deel aan de samenaankoop ‘Behaag je tuin’ van de regionale landschappen van Vlaams-Brabant. Jouw tuin, hoe groot of klein ook, kan al een verschil maken voor natuur en klimaat. Plant een boom, haag of klimplant. Samen zorgen we zo voor meer groen. En maak je van je tuin een fijne plek voor vogels, bijen en vlinders.