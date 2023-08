Truckers for Life Bekkevoort organise­ren 37ste truckshow

De vzw Truckers for Life Bekkevoort, nodigt iedereen uit op hun 37ste editie van Truckshow Bekkevoort. Deze zal doorgaan op vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 augustus 2023 op en rond sportpark ‘De Heide‘, Oude Leuvensebaan 111B in Bekkevoort. Zoals elk jaar staat de opbrengst voor de verschillende goede doelen centraal in onze activiteiten. Het jaarlijkse succes hiervan hebben wij te danken aan de vele deelnemende truckchauffeurs, bezoekers en vooral door de steun van onze talrijke sponsors. “In 2022 hebben we maar liefst 25.000 euro mogen wegschenken aan diverse goede doelen en verenigingen.”