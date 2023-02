Gemeente huldigt sportkampioenen van de afgelopen drie jaar op 2 maart

Diest Ben Mouling (47) brengt Oude dancings weer tot leven in Diest: “We brengen de geschiede­nis van het uitgaansle­ven”

‘Oldskool’ Belgium komt naar Diest met een gigantische throwback naar ‘de Golden Years’. De tijd dat er in elk dorp wel een dancing was waar je je eerste slow danste en waar je de eerste keer de wereld zag duizelen toen je in bed belandde. “We keren terug naar de tijd dat ronkende namen als The Sound, ‘James’ en de Viertap over ieders tong gingen”, vertelt initiatiefnemer Ben Mouling (47).

