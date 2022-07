Gemeente geeft tips voor een veilige barbecue

Kortenaken Maaien van bermen

Na het maaien van een veiligheidsstrook langs alle wegen in de gemeente in de loop van mei, werd vanaf 1 juli gestart met een eerste maaironde van de volledige bermen. Een tweede maaironde wordt telkens voorzien in het najaar (september-oktober). Een eerste maaibeurt in het voorjaar mag wettelijk pas vanaf 15 juni. Dit is vastgelegd in het zogenaamd Bermbesluit, met als hoofddoelstelling meer natuurwaarden (bloemen, vlinders…) in de bermen te bevorderen.

5 juli