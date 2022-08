Gemeente Bekkevoort trekt voor Seniorenfeest naar Scherpenheuvel

Tienen Wissel bij CD&V, met dank aan...de liefde: Helena Kinnaert neemt ontslag als gemeente­raads­lid

Helena Kinnaert kondigt aan dat ze ‘met pijn in het hart’ ontslag neemt als gemeenteraadslid voor CD&V Tienen. Na iets meer dan twee jaar als gemeenteraadslid actief te zijn, gaat ze met haar vriend samenwonen in Opwijk. Helena is actief in de Tiense politiek sinds 2012 en was sinds 2015 ook voorzitter van de CD&V-jongeren in Tienen.

19 augustus