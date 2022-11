Gemeente Bekkevoort gaat voor titel ‘Kringkampioen 2022’

Bekkevoort Wouter Van Houdt (24) stelt trots eerste - volledig in eigen beheer - debuutal­bum voor: “Muziek mag meer zijn dan enkel geluid”

Na verschillende singles lost Wouter Van Houdt (24) uit Bekkevoort volledig in eigen beheer zijn eerste debuutalbum: ‘Sunflower Experiment’. Wouter is 2de jaars sound engineer aan PXL Music, muzikant bij verscheidene projecten en winnaar coverwedstrijd Rob Scallon en Mary Spender in 2018. “Met dit album breng ik meer dan enkel liedjes. Ik wil een ervaring creëren waarbij de luisteraar zelf ook een rol te spelen heeft.”

14 november