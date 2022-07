Gedichten van Bekkevoortse schrijfster en kunstenares Ina Stabergh te bekijken in Plantentuin van Meise

BekkevoortDe Bekkevoortse schrijfster en kunstenares Ina Stabergh (Berthy Stas) werd samen met 37 andere kunstenaars uit Vlaanderen, Brussel en Nederland geselecteerd om deel te nemen aan de Biënnale Natura Inspiratus 2022 in de Plantentuin van Meise. “Natuur, tuinen en bloemen hebben steeds een belangrijke rol gespeeld in mijn boeken en schilderwerken.”

Van 1 mei tot 30 september 2022 organiseren De Plantentuin Meise en het Artistiek Huis van FedOS (Federatie Onafhankelijke Senioren) voor de derde maal een kunstexpo voor 50- plussers. Op verschillende locaties in de Plantentuin, binnen én buiten, worden voor een periode van 5 maanden allerlei kunstdisciplines tentoongesteld. Deze plekken worden aan de hand van een kunstroute doorheen de tuin met elkaar verbonden. De route zal bestaan uit verschillende wandellussen. Dit geeft de mogelijkheid om de werken langs één of meer lange of enkele korte routes te bekijken.

“De selectieprocedure om te mogen deelnemen verliep in drie fasen”, vertelt Ina. “Eerst was er de kandidaatstelling waarvoor men een portfolio en een cv moest indienen vóór 31 juli 2021. Op basis hiervan besliste de jury of je al dan niet geselecteerd was om deel uit te maken van het totaalproject. Begin september ontving ik het heuglijke nieuws dat ik geselecteerd werd voor de discipline ‘Literatuur’, meer bepaald voor het onderdeel poëzie. In overleg met de organisatoren mocht ik mijn voorstel verder uitwerken. Mijn werk zou geplaatst worden in het ‘Bloementheater’ van de Plantentuin. Tevens kreeg ik ook de opdracht om een volledige dichtbundel te schrijven over planten in het algemeen. Na een paar plaatsbezoeken en een vergadering kon ik echt aan de slag.”

Kunstenaars uit allerlei disciplines kunnen in een schitterend, kleurrijk kader hun talent tonen aan de meer dan 100.000 bezoekers die door de organisatoren worden verwacht. De Plantentuin van Meise bestaat dit jaar 225 jaar. Men kan er door een prachtig domein van 92 ha. wandelen met talrijke plantensoorten van over heel de wereld.

Andere locaties

Maar je kan de werken van Ina ook op andere locaties bewonderen. “Onder meer in Bekkevoort, in de Diestse Poëzieroute en ook in de fiets-en wandelroute van Tielt-Winge. Natuur, tuinen en bloemen hebben steeds een belangrijke rol gespeeld in mijn boeken en schilderwerken. Dat mijn gedichten de komende maanden in het Bloementheater van de grootste tuin van België staan, vind ik écht fijn”, besluit de Bekkevoortse kunstenares.

Praktisch

De Biënnale Natura Inspiratus kan een hele zomer lang bezocht worden. Meer info via https://naturainspiratus.be

Meeer weten over Ina en haar werk? Neem dan snel een kijkje op https://boekenerf.com/2020/11/06/ina-stabergh/

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.